SPK, 3 şirketin halka arzını onayladı

SPK haftalık bülteni yayınlandı. SPK, Astor Enerjinin pay başına 12,50 liradan, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaretin pay başına 7,50 liradan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan halka arzını onayladı.

SPK, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaretin 202 milyon 942 bin 765,175 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaretin 17 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Çağdaş Faktoringin 265 milyon lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 650 milyon lira, Dardanel Önentaş Gıda Sanayinin 800 milyon lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaretin 2 milyar lira, Yatırım Finansman Menkul Değerlerin 545 milyon lira, Destek Yatırım Bankasının 11 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

Kurul, “borsa_analiz_1” Twitter hesabı üzerinden Aksa Enerji Üretim AŞ (AKSEN) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TKNSA) paylarına ilişkin olarak takipçilerine alım veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan AKSEN ve TKNSA paylarını satması nedeniyle 1 kişiye 907 bin 984 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ (IZMDC) pay piyasasında 11 Ağustos 2022-16.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını ve borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştıran SPK, Kurulun 16 Ağustos 2022 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen söz konusu kişi hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına hükmetti.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.