SPK Başkanı Gönül: Sosyal medya tüyolarını engellemeye çalışıyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK tarafından oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformunca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlıkta hedef kitlelerini gençler, ev hanımları ve finans profesyonelleri olmayanların oluşturduğunu söyledi.

Toplumun tüm kesiminin finansal okuryazarlık seviyesini arttırmayı da amaçladıklarını kaydeden Gönül, düzenlenen toplantılarda borsadaki riskleri analiz etme konusunda bilgi paylaştıklarını belirtti.

"Sosyal medya mecralarından tüyo veya benzeri isimlerle yayılan bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz"

Gönül, finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması için yediden yetmişe her kesimin ulaşabileceği bir portal hazırladıklarını bildirerek, "Portalı finansal okuryazarlığı tek tek anlatmak için hazırladık. Bu portala girdiğiniz zaman ilk başta bir testle karşılaşıyorsunuz. Bu test sonucunda daha da sorular soruluyor. Bu portalı hazırlarken dedik ki, bu portal aynı zamanda eğitimi tamamlayanların da işine yarasın ve Türkiye'de ilk defa Finansal Okuryazarlık Sertifikası'nı veren bir portal oldu. Bu çok önemli. Çünkü bu Finansal Okuryazarlık Sertifikasını aldığınız zaman özellikle finans sektöründe çalışmak istiyorsanız bu size artı demektir. Peki biz ne yaptık bugüne kadar. Portalı hazırladık, üniversitelerimizle işbirliği yapıyoruz. Ayrıca bakanlıklarımızla, İŞKUR, KOSGEB ve organize sanayi üst kuruluyla protokollerimizi yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu eğitimi alanların önünü açmaya çalışıyoruz. Onun için şiddetle tavsiye ediyorum. Bu eğitimleri tamamlayıp sertifikanızı alın. Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak asıl işimiz yatırımcının korunması ve piyasanın düzgün işleyişinin sağlanması. Özellikle sosyal medya mecralarından tüyo veya benzeri isimlerle yayılan bilgilerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, eğer sizin finansal okuryazarlığınız yeterince yüksek olmazsa bu tuzaklara düşmeniz mümkün. Onun için biz oyuncu değil yatırımcı olmanızı istiyoruz. Yani borsaya yatırımcı olarak girmenizi çok önemsiyoruz." dedi.

"Mutlaka Finansal Okuryazarlık Sertifikası'nı alın"

Türkiye'nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliği olan Sermaye Piyasası Kurulu Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'nin İstanbul'da projelerinin çizildiğini vurgulayan Gönül, "Gerçek anlamda hem finans öğreten hem de finans sektörüne eleman yetiştirmek amaçlı meslek lisesi olacak. Bir finans akademimiz olacak. İnşallah üniversite mezuniyetinden sonra finans akademisi size sermaye piyasası profesyoneli olmak için yürümeniz gereken yolda ciddi bir adım olarak karşınıza çıkacak. Mutlaka Finansal Okuryazarlık Sertifikası'nı alın. Bu size sadece bir iş kapısı gibi görünmesin, paranızı yönetebilirseniz hayatınızı yönetebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gönül'ün konuşmasının ardından AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı. Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, finansal okuryazarlık eğitimine erkenden başlamanın farkındalığı artırdığını söyledi.