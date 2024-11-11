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'Trump' tırmanışı sürüyor! Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinin ardından yükselişini sürdüren Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 84 bin 263 dolara çıkarak yıl başından bu yana yüzde 94 oranında değer kazandı.

Haber Merkezi
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'Trump' tırmanışı sürüyor! Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı
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Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesi sonrası Bitcoin yeni bir zirveyi gördü.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 82 bin 300 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, günün sonunda yüzde 5 yükseliş göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

84 bin 263 doları gördü

Blomberg HT'nin haberine göre son yaşanan yükselişlerle 84 bin dolar seviyesini aşan BTC, bugün özelinde yüzde 5 oranında değer kazanarak 84 bin 263 doları gördü .

Trump'ın zaferi Bitcoin'i yükseltti

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin’e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 94'ün üstünde artış gösterdi.

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