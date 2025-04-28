SPK’dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 veya 104. maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe tespit etti.

Yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturulmasının önüne geçilmesi amacıyla, SPK’nın 6362 sayılı Kanun’un 1, 101 ve 128/1-(a) maddeleri ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında iki yatırımcıya işlem yasağı getirildi.

İşlem Yasağı Getirilen Kişiler:

- Selahattin Kıymaz (TCKN: 28*******04, MKK Sicil No: 33036846)

- Birgül Patlar (TCKN: 23*******14, MKK Sicil No: 44113525)

Söz konusu kişiler hakkında, 29 Nisan 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul da dahil olmak üzere tüm borsalarda geçerli olmak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

İşlem yasağına ilişkin detaylar SPK Bülteni'nde şu şekilde yer aldı: