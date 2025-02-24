Su faturasında 'kirleten öder' dönemi başlıyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.

Bu sistemle birlikte:

- Su ve atık hizmetlerinde kullanım arttıkça fatura da yükselecek.

- Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.

- Fazla su tüketen ve daha fazla atık çıkaranlar, daha yüksek bedel ödeyecek.

Bu düzenlemenin en büyük hedefi, su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak olacak.

'Belediyeler bu geliri sadece atık ve su hizmetlerinde kullanabilecek'

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.

Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti. Ayrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.

Öne çıkan detaylar şöyle:

- Çok su tüketen daha fazla ödeyecek.

- Çöp miktarı arttıkça fatura da kabaracak.

- Gelir, belediyeler tarafından yalnızca atık ve su yönetiminde kullanılacak.

Bu uygulama, vatandaşları daha bilinçli su tüketimine yönlendirmek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.