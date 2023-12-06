Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzında talep toplama 7-8 Aralık'ta yapılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Tatil Evleri GYO paylarının fiyatı yüzde 20,05 halka arz iskontosu ile 49,18 TL olarak belirlendi.

45 milyon TL nominal değerli paylarının yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,2 milyar TL, halka açıklık oranı da yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.

Sur Tatil Evleri GYO payları aynı zamanda Borsa İstanbul'da Katılım Endeksi'ne de dahil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 9,8 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip Sur Tatil Evleri GYO için Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığı ile 7-8 Aralık'ta talep toplanacağını belirtti.

Elmas, Sur Yapı'nın gayrimenkul sektöründe sahip olduğu 30 yılı aşkın deneyimini, perakende ve enerji sektöründeki projelerinden sonra Sur Tatil Evleri GYO'ya taşıdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sur Tatil Evleri GYO, Sur Yapı'nın turizm yatırımlarını içerisinde bulunduruyor. Diğer sektörlerden farklı olarak Sur Tatil Evleri GYO, mevzuat kaynaklı olarak sektöre giriş bariyerinin yüksek olması ve dolayısıyla rekabetin az olmasıyla benzersiz bir yatırım aracı. Kredi borcunun olmaması da bu özelliğini destekliyor. Sur Yapı'nın kıymetli bir iştiraki olması sebebiyle de arkasındaki güçlü marka desteği bulunuyor. Sur Yapı olarak son 5 yılda 14 bin konut üreterek insanlarımızın konut edinmesine destek olduk. Sur Tatil Evleri GYO, yatırımının tamamlanmasının ardından yüksek nakit fazlası oluşturacak ve bu kaynakta hem yeni projelere hem de finansman ve yatırım durumuna bağlı olarak temettü dağıtımına imkan verecek. Haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9,8 milyar TL portföy büyüklüğü bulunan Sur Tatil Evleri GYO ile portföyümüzü genişleterek yolumuza halka açık, kurumsal ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir şirket olarak devam edeceğiz."