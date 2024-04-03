Tam elektrikli otomobil satışları yüzde 275 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarı satış sıralamasında benzinli otomobiller 156 bin 396 adetle birinci, hibrit otomobiller ise 33 bin 131 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 25 bin 268, otogazlı otomobil satışları da 2 bin 38 olarak belirlendi. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 14 bin 158 adet olarak kayıtlara geçti.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 16 bin 556'ya yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Dizel ve otogazlı otomobil satışları düşüşte

Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 33,3 artış yaşanırken, dizellerde yüzde 19,5 ve otogazlılarda yüzde 26,2'lik düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,8, tam elektrikliler ise yüzde 275,9 artış kaydetti.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedenlerinden biri olarak, "global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunmamasından kaynaklandığı" belirtiliyor.

Tam elektriklinin pazar payı yüzde 6,1

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 66,9 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 67'ye yükseldi. Dizel otomobillerin payı yüzde 17,9'dan yüzde 10,8'e, otogazlıların payı ise yüzde 1,6'dan yüzde 0,9'a geriledi.

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e; hibritlerde yüzde 11'den'den yüzde 14,2'ye yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Martta satış adedi 5 bin 903 oldu

Öte yandan, bu yılın mart ayına bakıldığında toplam 5 bin 903 adet "tam elektrikli" otomobil satışı gerçekleştiği görüldü. Böylece "tam elektrikli" otomobillerin mart ayındaki pazar payı, yüzde 6,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bu yıl 120 bin adet elektrikli otomobil satılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, elektrikli otomobil pazarının gelişmesiyle birlikte üreticilerin en yeni modellerini Türkiye'de satışa sunmaya devam edeceğini belirtiyor.