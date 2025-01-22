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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 200 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 29 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 132 milyar 195 milyon lira ve gerçekleşme tutarı 20 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı 45,5, maksimum faiz oranı yüzde 46,15 ve ortalama faiz oranı yüzde 46,04 olarak ilan edildi.

Bankanın 23 Ocak vadeli 1 trilyon 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 trilyon 22 milyar 968 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 46,5, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.

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