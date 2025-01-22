New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 44.186,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.075,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kazançla 19.913,31 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırım ve Netflix'in güçlü bilançosu sonrası pay piyasaları, işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

İmzaladığı kararnameler ve attığı adımlarla ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını duyurdu.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını aktaran Trump, bu yeni kurulan şirket aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirdi.

Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmenin ardından Oracle'ın hisseleri yüzde 6'nin üzerinde değer kazandı.

Analistler, yeni yatırım açıklamasının Trump'ın genel olarak iş dünyasına ve özellikle de teknoloji sektörüne olan desteğini göstermesi açısından olumlu olduğunu ancak dünkü açıklamalarında Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditlerini sürdürmesinin ticaret savaşı riski ile enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri canlı tuttuğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Netflix, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artırdı ve bu değer, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı oldu. Aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gelen Netflix'in hisseleri yüzde 13'ün üzerinde yükseldi.

Procter & Gamble'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 2'yi aşkın değer kazandı.

Johnson & Johnson'ın hisseleri ise şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde olmasına karşın yüzde 3'ün üzerinde geriledi.