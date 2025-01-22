İstanbul Barosu: Yargı eliyle demokratik siyasete müdahale kabul edilemez

Son günlerde yaşanan siyasi baskılara ve gözaltılara yönelik İstanbul Barosu’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. “Yargı eliyle demokratik siyasete müdahale kabul edilemez” başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Düşünceyi yayma ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilebilecek sözler ve yazılar nedeniyle soruşturmalar açılması; parti genel başkanları ve yöneticilerinin, belediye başkanlarının cumhurbaşkanına hakaret, terörle mücadelede görev alanların hedef gösterilmesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik vb. suçlamalarla soruşturulması, gözaltına alınması ve tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokratik siyasetin sınırlarını iyice daraltmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü, seçme seçilme hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince de yasama, yürütme ve yargı organları ile idari makamlar anayasaya uygun davranmakla yükümlüdür ancak son dönemde yaşananlar, ülkemizde anayasanın siyasal iktidar eliyle ve kimi yargısal uygulamalarla etkisiz hale getirildiğini göstermektedir. Hukuka aykırılık kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun, hukuku savunmak, hukuku etkili kılmaya çalışmak hukukçuların ve baroların ortak sorumluluğudur. Yargı eliyle siyasete müdahalenin anayasasızlaştırma sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatarak İstanbul Barosu olarak her koşulda anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyururuz."