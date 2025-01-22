  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti heyetinin ikinci 'İmralı' görüşmesi sona erdi
Takip Et

DEM Parti heyetinin ikinci 'İmralı' görüşmesi sona erdi

DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme dört saat sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti heyetinin ikinci 'İmralı' görüşmesi sona erdi
Takip Et

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için bugün İmralı'ya gitti. Heyetin Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık dört saat sürdü.

İlk görüşme 28 Aralık'ta gerçekleşmişti

PKK lideri Öcalan ile ilk görüşme 28 Aralık günü gerçekleşmişti. Görüşmeye katılan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in imzasıyla ilk görüşmenin ardından yayımlanan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" ifadelerini kullanmıştı

Ahmet Türk neden görüşmeye gitmedi

En çok merak edilenlerden biri olan konu ise Ahmet Türk'ün neden görüşmeye katılmadığıydı. Türk'ün sağlık sorunları yaşadığı ve bu sebeple görüşmeye katılmadığı belirtildi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandıMilli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandıSpor

 

Yangında yaşamını yitiren 16 İstanbullu vatandaşın cenaze programları netleştiYangında yaşamını yitiren 16 İstanbullu vatandaşın cenaze programları netleştiGündem

 

İddia | Öcalan, 15 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacakİddia | Öcalan, 15 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacakGündem

 

 

 

Gündem
Beypiliç'ten açıklama geldi: Faciada ölenlerin cenazeleri piliç tırına konulmuştu
Beypiliç'ten açıklama geldi
CHP'li Gökçen'den Sinan Ateş soruşturmasına ilişkin tepki: Sorumlular er ya da geç hesap verecek
CHP'li Gökçen'den Sinan Ateş soruşturmasına ilişkin tepki: Sorumlular er ya da geç hesap verecek
İstanbul Barosu: Yargı eliyle demokratik siyasete müdahale kabul edilemez
İstanbul Barosu: Yargı eliyle demokratik siyasete müdahale kabul edilemez
Kartalkaya otel yangını: Bolu Belediyesi'nden 2 gözaltı
Kartalkaya otel yangını: Bolu Belediyesi'nden 2 gözaltı
Facia otelinde yeni gelişme! Misafirlerin ziynet eşyaları için jandarma çalışma başlattı
Facia otelinde yeni gelişme! Ziynet eşyaları için çalışma yapılıyor
Gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı