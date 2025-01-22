DEM Parti heyetinin ikinci 'İmralı' görüşmesi sona erdi

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşmek için bugün İmralı'ya gitti. Heyetin Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık dört saat sürdü.

İlk görüşme 28 Aralık'ta gerçekleşmişti

PKK lideri Öcalan ile ilk görüşme 28 Aralık günü gerçekleşmişti. Görüşmeye katılan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in imzasıyla ilk görüşmenin ardından yayımlanan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" ifadelerini kullanmıştı

Ahmet Türk neden görüşmeye gitmedi

En çok merak edilenlerden biri olan konu ise Ahmet Türk'ün neden görüşmeye katılmadığıydı. Türk'ün sağlık sorunları yaşadığı ve bu sebeple görüşmeye katılmadığı belirtildi.