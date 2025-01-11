TESK’ten esnafın SGK prim borçları için çağrı! Palandöken: Yapılandırma ile Bağ-Kurlu'nun borcunu ödemesi sağlanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafların sosyal güvenlik prim borcu için yapılandırma çağrısı geldi. Prim borcu olan esnaf ve ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirten Palandöken, Bağ-Kur’daki sağlık hizmetleri problemlerinin çözülmesi gerektiğini söyledi.

“Esnaf hem muayene olamıyor hem de ilaçlarını alamıyor”

Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın sağlık alanında almadığı muayene ve almadığı ilacın bedelini cezalı ödediğini söyledi. Palandöken, “İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız hem hastaneye gidip muayene olamıyor hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamıyor. Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor” dedi.

7 bin 200 prim günü dolduran esnaf için yapılandırma çağrısı

Palandöken, esnafların SGK prim borçlarına yönelik yapılandırma çağrısında bulunarak, “Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibariyle artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız bu sürenin 1 yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim günü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanmalı. Esnafımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmanın önü açılmalı” diye konuştu.

“Yapılandırma ile esnafın prim borcunu ödemesi sağlanmalı”

Esnaf ve sanatkârların birikmiş prim borcunu ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırma talebinde bulunan Palandöken, “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız yeni yıl itibariyle sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Mevcut ekonomik koşullarda artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışan esnafımız sigorta primini geciktirebiliyor. Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesinin önü açılmalı. Bunun için de yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafımızın gecikmiş prim borcunu sıfır faizli ya da düşük faizli kredi ile ödeme imkanı verilmeli” şeklinde konuştu.