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THY Yönetim Kurulu'nda yeni görevlendirmeler

THY Yönetim Kurulu, görev süresi sonuna kadar Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
AA
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THY Yönetim Kurulu'nda yeni görevlendirmeler
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THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar vermiştir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Aynı zamanda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi Başkan Vekili olarak; Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı'nın ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."

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