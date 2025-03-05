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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, faizler geriledikçe yatırım iştahının artmaya başladığını belirterek, "Yaza doğru gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız, yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada yardımcı olacak" dedi. TCMB’nin faiz kararını açıklayacağını hatırlatan Bolat, "Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu, ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda konuştu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat faizler geriledikçe yatırım iştahının artmaya başladığını dikkat çekerek "Yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak" dedi.

“Kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak”

Bakan Bolat, genel ekonomiye ilişkin büyüme ve ihracat verilerini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. İnanıyorum ki pazartesi günü açıklanan ve TÜFE'de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39'luk enflasyonla Merkez Bankamız perşembe günü (6 Mart) Para Politikası Kurulu'nu zaten rutin bir şekilde topluyor. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak”

 “İhracatçıların beklediği iyileştirme yavaş yavaş gerçekleşiyor”

Bolat, sanayideki büyüme rakamlarından, ocakta işsizlik oranının son 13 yılın en düşüğüne gerilemesinden, istihdamın 32,5 milyona yükselmesinden bahsederek, yıl başından bu yana parite ve kur konusunda ihracatçıların beklediği iyileştirmenin yavaş yavaş gerçekleştiğini anlattı.

"Perşembeden sonra finans maliyetinde düşüş bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, geçen yıl 24,7 milyar lira olarak ihracatçılara sağladıkları destekleri 2025'te 33 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "Yine tekstil, giyim, deri, ayakkabı ve mobilya olmak üzere istihdam yoğun sektörlere verdiğimiz ihracat prefinansman kredisinden 1 milyar lirayı sizlere ayırdık. Finansman maliyeti yüzde 36'dan yüzde 28,83'e düşmüştü. Perşembeden sonra da finans maliyetinde biraz daha düşüşler gerçekleşecek diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

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