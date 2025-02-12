  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu çantanın satışı yasaklandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu çantanın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çantanın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bu çantanın satışı yasaklandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çantanın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Reklam Kurulu'ndan Adidas’a ‘domuz derisi’ cezasıReklam Kurulu'ndan Adidas’a ‘domuz derisi’ cezasıEkonomi
THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Kira fiyatlarında artış sürüyor: İşte İstanbul'un en pahalı semtleri...Kira fiyatlarında artış sürüyor: İşte İstanbul'un en pahalı semtleri...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Alışverişte ‘telefon numarası istemek’ hukuka aykırı! Uzmanlar uyarıyor
Alışverişte ‘telefon numarası istemek’ hukuka aykırı! Uzmanlar uyarıyor
AJet yeni kampanyasını duyurdu: 100 bin indirimli bilet, 699 TL'den satışta...
AJet yeni kampanyasını duyurdu: 100 bin indirimli bilet, 699 TL'den satışta...
Türkiye ile Endonezya arasında enerji ve madencilik işbirliği
Türkiye ile Endonezya arasında enerji ve madencilik işbirliği
Datça’da mevsimin ilk çağlası çıktı! Fiyatı cep yakıyor
Datça’da mevsimin ilk çağlası çıktı! Fiyatı cep yakıyor
Yeşil erik fiyatıyla dudak uçuklatıyor! Kiloyla, gramla değil artık tane ile satılıyor
Yeşil erik fiyatıyla dudak uçuklatıyor! Kiloyla, gramla değil artık tane ile satılıyor
Somali-Ankara sürecinde Türkiye’nin girişimleri devam ediyor
Somali-Ankara sürecinde Türkiye’nin girişimleri devam ediyor