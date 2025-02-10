Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uygulayan işletmelere 126,7 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Ocak 2024'te meydana gelen yangın faciasının ardından, özellikle e-ticaret platformlarında yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarında aşırı artışlar tespit edildiği belirtildi. Gelen şikayetler doğrultusunda inceleme başlatan Bakanlık, elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yangın tüpleri ve malzemeleri sektörüne 7,7 milyon TL ceza

Denetimler sonucunda, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 7,7 milyon TL idari para cezası verildi.

Özel okullara 66,2 milyon TL ceza

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda, özel öğretim kurumlarındaki etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar da incelendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, vatandaşları mağdur eden özel okul işletmecilerine 66,2 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf fiyatlandırma politikalarının sağlanması için gerekli idari tedbirleri alacağını duyurdu.

Marketlere 52,8 milyon TL ceza

Denetimler kapsamında, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyat uygulayan kasaplar ve perakende sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketler de incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52,8 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini ve tüketicilerin korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.