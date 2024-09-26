TİSK Ortak Yarınlar Ödülü başvuruları başladı: 16 Ekim’e kadar devam edecek

ANKARA EKONOMİ

TİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırma ve bu bilinçle hayata geçirilen projelerin görünürlüğünü artırma amcıyla ödüllerin verildiği hatırlatıldı. TİSK Mikrocerrahi Vakfı desteğiyle yürütülen programa yönelik olarak açıklamada, “Ortak Yarınlar’da bu yıl, çalışma hayatında yaşanan değişim ve dönüşümlere yönelik sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen, işgücünü geleceğe hazırlayan, yeni nesil çalışma modellerini odağına alan, ikiz dönüşüme adaptasyon sürecini hızlandıran, çalışma hayatına ve ülkemize katma değer sunan fikir ve projeler yarışacak.” denildi.

Ödül töreni Aralık ayı içinde yapılacak

Ödüllerin ana tema etrafında, “Birlikte Mümkün, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm, İşimizin Yarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorilerinde verileceği kaydedilen açıklamada, önce teknik jürinin incelemesi yapılacak ve finalistler belirlenecek. Ardından, Kasım ayında iş, sanat, basın ve akademi dünyasından oluşan jüri ve halk oylamasına sunularak ödül alanlar belirlenecek. Ödül töreninin Aralık ayı içinde yapılacağı kaydedildi.

Tüm kurum ve kuruluşlar yarışmaya katılmaya çağrıldı

TİSK açıklamasında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler, eğitim kurumları, vakıf ve dernekler vb. tüm kurum ve kuruluşlar yarışmaya katılmaya çağrıldı. Ödül programı kapsamında, amaca uygun sosyal katkılara vesile olma amacıyla, başvuru aşamasında kurumlara gönüllülük temelli olarak, Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği iş birliğinde TİSK tarafından hayata geçirilen “Yeşile Ortak Ol” kampanyasına fidan bağışı çağrısı yapılıyor. Fidanlar Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı’nda yer alıyor.

Yine yarışma çerçevesinde gönüllülük esasına göre yapılan bağışlarla 1000’in üzerinde çocuğa eğitim katkısı verilmişti. TİSK Mikrocerrahi Vakfı da yarışmada iş sağlığı ve güvenliği kategorisinde ödül alan kuruluşta çalışanların çocuklarına eğitim bursu veriliyor.

TİSK’in geçen yıl yaptığı yarışmaya 200’de fazla proje başvurmuş ve 42 proje finale kalmıştı. Finalistlerin online oylamasına ise 30 bin kişi katılmıştı.