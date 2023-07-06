TL'nin reel değeri Aralık 2021 sonrası en düşük seviyesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi haziran ayında, TÜFE bazında mayıs ayındaki 58.07 seviyesinden 51.52'ye geriledi. Haziranda TL’nin reel değeri aylık yüzde 11,3 azaldı. Haziran 2023’te TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık 2021’deki 47.69’dan sonraki tarihi en düşük seviyesine indi.

Gelişmekte Olan Ülkeler-Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi de mayıs ayındaki 46.82'den haziran ayında 41.42'ye ve Gelişmiş Ülkeler Bazlı-Reel Efektif Döviz Kuru endeksi de 67.07'den 59.68'ye indi. Böylece gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi haziranda yüzde 11,53, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de yüzde 11 düştü. Haziran ayında Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 93.66'dan 85.87'ye geriledi.

Endeksteki reel efektif kurun düşüşü TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını gösteriyor. Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru (NEK) hesaplanıyor. NEK, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. Merkez Bankası enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini esas alıyor.