TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Sigorta Haftası mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, yaşanacak felaketlere ve oluşacak risklere karşı gereken tedbirleri almanın önemini hatırlattığını kaydetti.

Ekonomik büyüme ve toplumsal refah için sanayi tesisleri kurmanın, yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştirmenin tek başına yeterli olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kurulan tesislerin, elde edilen kazanımların aynı zamanda da korunması gerekiyor. Afetlerin ve diğer olumsuz olayların etkilerini en aza indirmenin, bunlardan korumanın yollarından biri de sigortadır. Sigorta, bireylerin ve işletmelerin karşılaşacakları riskleri kolay yönetmelerini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için etkin risk yönetiminin kritik önemde olduğunu belirterek, sigorta sektörünün, bu riskleri yönetme ve finansal koruma sağlama görevini üstlendiğine dikkati çekti.

Sigortanın, yaşanılan zorlu anlarda güvence sunduğunu, kayıpları en aza indirdiğini ve hayatı yeniden inşa etmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Son yaşadığımız deprem felaketinde de gördük ki deprem sigortası olan işletmeler, sanayi tesisleri çok daha kısa süre içinde yeniden faaliyetlerine başlayabildi." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, risklerin sigortaya devrinde, TOBB çatısı altında örgütlenen sigorta acenteleri ve eksperlerinin rolünün büyük olduğuna işaret ederek, sigorta acentelerinin, vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun sigorta poliçelerini bulmalarına, hasar süreçlerini yönetmelerine yardımcı olduğunu aktardı.

Sigorta acentelerinin, risklerin belirlenmesi ve en iyi sigorta çözümlerinin sunulması konusunda uzmanlaştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve bağımsızlığı Sigortacılık Kanunu ile güvence altına alınan sigorta eksperleri ise oluşan hasarları hızlı, doğru ve adil şekilde tespit ederek, tazminatın ödenmesinde önemli rol üstlenir. Her iki meslek grubu da toplumumuzun daha güvenli bir geleceğe taşınmasına hizmet eder. Birlik olarak, sigorta acentesi ve sigorta eksperlerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, hizmet kalitelerini artırmaları ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sigorta acentelerimiz ve sigorta eksperlerimiz başta olmak üzere, tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı kutluyorum."