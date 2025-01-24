TOKİ konutlarının '250 Bin Sosyal Konut Projesi' için ihale tarihleri belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde konutların ihale tarihleri tek tek belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak. Bursa'da da 'İlk Evim 250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' çerçevesinde Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da inşa edilecek konutlar için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık 2 senede tamamlanması planlanan 665 bin konut için son ihale başvuruları da açıklandı.

Son ihale başvuru tarihi 29 Ocak

Harmancık ilçesinin Merkez Mahallesi'nde 152 adet konut, 4 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldı. Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verileceği belirtilirken, son ihale başvuru tarihi 29 Ocak saat 12.00 olarak açıklandı. Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde ise 103 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldı. Bu ihale için ise son başvuru tarihinin 17 Şubat saat 14.00 olduğu bildirildi. Orhaneli ilçesindeki 3. etaptaki 270 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için başvuruların 12 Şubat saat 14.30'a kadar olduğu ifade edilirken, Keles ilçesindeki 140 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin Mayıs 2025 yılında yapılması planlanan ihale tarihi netleşmedi.

İhaleleri kazanan firmalar, sözleşmeyi imzaladıkları tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlayacak. Tünel kalıp sistemi ile yapılacak konut ve iş yerlerinin yaklaşık 2 sene içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.