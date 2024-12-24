Toplu İş Sözleşmesi’nde süreç başlıyor! Kardemir işçileri zam talebini açıkladı

İşçinin toplu sözleşme pazarlıkları başlıyor. Kardemir’de işçilerin pazarlığa başlayacağı rakam belli oldu. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kardemir'de 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesine ilişkin, saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunduklarını açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası olarak hazırladıkları sözleşme taslağını işveren tarafına teslim ettiklerini açıklayan Genel Başkan Yunus Değirmenci, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan Kardemir toplu iş sözleşme görüşmelerine yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı.

İlk 6 aylık dilim için yüzde 73 talep edildi

“Kardemir’de alın teri akıtan üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunduk” diyen Değirmenci, bu oranın günümüz şartlarıyla ve gerçekleriyle örtüşen bir oran olduğunun altını çizdi.

Değirmenci. bu ücret artış talebinin işveren tarafından da makul olarak karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

İşçi 5 yılını doldurma maddesinde değişiklik istiyor

“Sözleşme taslağımıza ilişkin en az ücret maddeleri kadar önemli olduğunu düşündüğümüz, kademeye ilk geçişe ilişkin maddedir” diyen Değirmenci, “Kardemir’de işe başlayan birçok üyemiz, 5 yılını doldurmadan kademeye ilk geçişi yapamıyor. Bu da haliyle onların diğer çalışan arkadaşlarımıza nazaran daha düşük ücret almalarına neden oluyor. Burada yeni işçi alımları nedeniyle de bir yığılma oluşmuştu. Sürenin aşağı çekilmesi noktasında üyelerimizden yoğun ve kararlı bir talep vardı. Bizler de bu doğrultuda kademeye ilk geçişin 5 yıldan 3 yıla indirilmesini talep ettik. Bu kazanımı da üyelerimiz adına elde etmek için her türlü çabayı göstereceğiz” şeklinde konuştu.