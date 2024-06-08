TPAO'ya Van’daki dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Van il sınırları içinde yer alan 60 bin 247, 60 bin 240, 60 bin 448 ve 60 bin 455 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.