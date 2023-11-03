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Trump, hakkındaki davada konuşma yasağının kaldırılmasını istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, müvekkillerine yönelik, 2020 seçimleriyle ilgili açılan dava hakkında konuşma yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump, hakkındaki davada konuşma yasağının kaldırılmasını istedi
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Trump'ın avukatları, başkent Washington'daki Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, eski Başkan'ın tanıklar hakkında konuşmasını engelleyen yasak kararına itiraz etti.

Trump'ın dilekçesinde, "Amerikan tarihinde hiçbir mahkeme, bırakın ABD Başkan adayını, kamu görevi için aktif olarak kampanya yürüten suçlu sanığa bile konuşma yasağı koymadı." ifadesi yer aldı. 27 sayfalık dilekçede, eski Başkan'ın "susturulmaya" çalışıldığı ve bu yasağın, "Trump'ın ve onu dinleyen 100 milyondan fazla Amerikalının anayasal haklarını ihlal ettiği" iddia edildi.

Hakim Tanya Chutkan ise yasakla ilgili, Trump'ın siyasi aday statüsünün tanıklar veya savcılar üzerinde "karalama kampanyası" yürütmesine izin vermediğini savundu.

Chutkan, daha önce söz konusu yasağın Trump'ın ifade özgürlüğü hakkını elinden aldığını kabul etmekle birlikte, bu hakkın "adaletin düzenli bir şekilde uygulanmasının önüne geçmemesi" gerektiğini savunmuştu.

Trump, aleyhindeki davayı yürüten Özel Savcı Jack Smith ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi tanıklar hakkında "hakaret" olarak değerlendirilen ifadeler kullanmıştı.

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