TSKB/Bilgiç yanıtladı: Faiz indirimleri kur şokuna neden olur mu?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) 75. yılı nedeniyle gazetecilerle buluşan Genel Müdür Murat Bilgiç, enflasyonda düşüş ivmesinin azalarak da olsa süreceğini belirterek, "Dezenflasyonist politikalar devam etmeli" dedi.

"Beklentimiz yüzde 25-30 bandında"

"Bizim enflasyon beklentimiz Merkez Bankası’ndan çok uzak değil" diyen Bilgiç, yüzde 25-30 bandında beklediklerini kaydetti.

Faiz indirimleri kur şokuna neden olur mu?

TCMB’nin faiz indirimine yılın ilk yarısında devam edeceğini söyleyen Bilgiç, bu indirimlerin kur şoku yaratabileceğine yönelik endişelere yanıt verdi. CNBC-e'ye konuşan Bilgiç, "2025’te TL’de değerlenme azalarak devam edecek. Kurda bir miktar değerlenme olacak ama ciddi bir döviz şoku yaratacak sebep görmüyoruz." dedi.

"Maliye politikaları daha fazla destek olacak"

Maliye politikalarının 2024'e kıyasla 2025'te enflasyonla mücadeleye daha fazla destek olacağını öngören Bilgiç, "Görebildiğimiz alan kadar. Orada da sonsuz alan yok tabii, bütçede" diye konuştu.

"Para politikasında gevşeme yok"

Faiz indirimlerine rağmen para politikasında gevşeme olmayacağını, ancak yılın ikinci yarısında kredilerde sadeleşme adımları olabileceğini söyleyen Bilgiç, bu yıl büyümenin yüzde 3,3 olacağını öngördü.

2025'te bankacılık sektöründe karlılığın daha olumlu olacağını belirten TSKB Genel Müdürü, bu yıl ekonomiye 2 milyar dolar destek sağlayacaklarını ifade etti.