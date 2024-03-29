Tüpraş, bu yıl ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Entegre Faaliyet Raporu, IFRS Vakfı (IFRS) Entegre Raporlama Çerçevesi dikkate alınarak, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan Petrol ve Gaz Sektörü Standardı ile Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Petrol ve Gaz Endüstrisi Rafinaj ve Pazarlama Standardı yaklaşımlarına uyumlu olarak hazırlandı.

Bağımsız Denetim kapsamına dahil edilerek doğrulatılan 271 adet sürdürülebilirlik performans göstergesi de dahil olmak üzere Entegre Faaliyet Raporu'nda yer alan tüm veriler ilk kez Tüpraş ve bağlı ortaklıklar için konsolide edilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Toplam 85 yeni performans göstergesi raporda ilk defa raporda yer aldı.

Tüpraş, Sera Gazı Protokolü'ne (GHG Protokol) göre toplam 15 kategoride detaylı bir Kapsam 3 emisyon analizi gerçekleştirdi ve 2017 baz yılından itibaren tüm geçmiş emisyonlarını (2017-2023) ISO14064 standardı doğrultusunda, üçüncü taraf bağımsız kuruluşlara doğrulattı.

Şirketin operasyonları nedeniyle değer zincirindeki dolaylı emisyonlara karşılık gelen Kapsam 3 emisyonları 2023 Entegre Faaliyet Raporu kapsamında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu yıl ilk kez yürütülen Çifte Önemlilik Çalışması ile Tüpraş'ın öncelikli sürdürülebilirlik konuları belirlendi ve çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra Tüpraş operasyonlarına olan finansal etkileriyle birlikte değerlendirmeye alındı. Paydaş analizi çalışması yenilenerek tüm rapor kurgusunu şekillendiren öncelikli konular ilgili paydaşların görüşleri alınarak raporda yer aldı.

Ayrıca, şirket yatırım harcamaları, operasyonel harcamaları ve gelirleri, çevresel sürdürülebilir faaliyetleri sınıflandıran Avrupa Birliği Taksonomisi kapsamında ilk kez değerlendirildi ve sonuçları söz konusu raporda yayımlandı.

Gönüllü olarak yapılan bu çalışma kapsamında şirket yatırımları, operasyonel harcamaları ve gelirleri bağlı ortaklıklarla konsolide edilerek uluslararası ölçekte kabul görmüş bir metodolojiyle, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ne derece uyumlu olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Öte yandan, Tüpraş'ın yıllardır istikrarlı olarak raporladığı sürdürülebilirlik performansı, bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından değerlendirilerek skorlarda sürekli olarak iyileşme hedefleri arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda ilk kez dahil olduğu CDP Karbon Saydamlık Projesi'nin "Su Güvenliği" ve "İklim Değişikliği" programlarında "B" Yönetim Seviyesi notu ile derecelendirilen Tüpraş, petrol sektöründe faaliyet gösteren ve CDP tarafından "Su Güvenliği" programında değerlendirmeye alınan şirketler arasında üst sıralarda yerini almış oldu.

Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a katılan ilk Türk sanayi şirketi olan Tüpraş, aynı zamanda Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön veren Hydrogen Europe üyesi olarak öne çıkıyor.