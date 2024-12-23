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TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine tepki: 29 bin 583 liranın pazarlık yapılacak tarafı yok

Asgari ücret görüşmeleri için kritik dönemece girildi. TÜRK-İŞ teklifini sunarken gözler TİSK tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na gelecek rakama çevrildi. TÜRK-İŞ’in önerdiği 29 bin 583 liralık asgari ücret teklifine Emek Partisi’nden tepki geldi. İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sunulan teklifin yetersiz olduğunu dikkat çekerek “Bu rakamın pazarlık yapılacak tarafı yok” dedi.

Haber Merkezi
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TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine tepki: 29 bin 583 liranın pazarlık yapılacak tarafı yok
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Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücretin netlik kazanmasını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısı için gözler hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin açıklamalarına çevrildi. 3. Toplantının ardından işçinin talebini açıklayan TÜRK-İŞ, yeni ücretin 29 bin 583 liradan aşağı olmaması gerektiğini açıklamıştı.

Siyasilerden TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine tepki geldi

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi olarak açıkladığı, 29 bin 583 liraya siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Emek Partisi (EMEP) TÜRK-İŞ ‘in teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, "Türkiye işçi sınıfı bu rakamı değil bunu daha ileri taşıyacak bir rakamı bekliyor." dedi.

EMEP'li Bayhan işçi aileleri ile Meclis’te açıklama yaptı 

Bayhan, bu yılın başında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta çıkan yangında hayatını kaybeden 2 işçinin ailesiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi. İşçilerin ölümüne neden olan yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna tepki gösteren Bayhan, hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, sorumluluğu olanlar hakkında tutuklama ve gözaltı sürecinin işletilmesini istediğini aktardı.

Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak rakam işçileri tatmin etmeyecek

Bayhan, 33 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücretin tespitinin "toplu sözleşme süreci" şeklinde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakamın işçileri tatmin etmeyeceğini savundu. 

“29 bin 583 liralık asgari ücretin pazarlık yapılacak tarafı yok”

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi olarak açıkladığı 29 bin 583 liranın yetersiz olduğunu belirten Bayhan, "Bu rakamın pazarlık yapılacak tarafı mı var? Bu bile sermaye gruplarının önünü açan, onları cesaretlendiren bir açıklama böyle bir açıklama büyük bir talihsizliktir TÜRK-İŞ açısından. Türkiye işçi sınıfı bu rakamı değil bunu daha ileri taşıyacak bir rakamı bekliyor." diye konuştu.

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