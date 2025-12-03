  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi sattı
Takip Et

Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi sattı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Romanya arasında TCG Akhisar'ın satışına yönelik imzalanan anlaşmayla Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi sattı
Takip Et

ASFAT'tan yapılan açıklamada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Anlaşmanın, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade edildi.

Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi sattı - Resim : 1

Kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi

Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.

Nükleer denizaltı için Hindistan’da geri sayım başladıNükleer denizaltı için Hindistan’da geri sayım başladıSavunma Sanayi

 

Türkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacakTürkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacakSavunma Sanayi

 

Ekonomi
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu: Gözler TÜRK-İŞ'te
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Mahfi Eğilmez, TCMB’nin aralık ayında faiz indirimi yapması gerektiğini açıkladı
Mahfi Eğilmez, TCMB’nin aralık ayında faiz indirimi yapması gerektiğini açıkladı
KESK: 30 bin TL'lik seyyanen zam tüm kamu çalışanlarını kapsamalı
KESK: 30 bin TL'lik seyyanen zam tüm kamu çalışanlarını kapsamalı
Samsun, Karadeniz’in lojistik merkezi haline geldi
Samsun, Karadeniz’in lojistik merkezi haline geldi
Bakan Ersoy duyurdu: Dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz
Bakan Ersoy duyurdu: Dizilere destek projesi üzerine çalışıyoruz