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Türkiye, Rusya'dan buğday ithalatına yeniden başladı

Türkiye mart ayında buğday ithalatındaki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Rus buğdayı almaya yeniden başladı ve yalnızca bir ay içinde Rus buğdayının en büyük üçüncü ithalatçısı konumuna yükseldi.

Haber Merkezi
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Türkiye, Rusya'dan buğday ithalatına yeniden başladı
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Rus demir yolu taşımacılığı şirketi Rusagrotrans'ın verilerine göre Türkiye bu sezon şu ana kadar Rusya'dan 2,5 milyon ton buğday ithal etti. Türkiye, bu alımlarla Rus buğdayı ithalatında 7,6 milyon tonla ilk sırada yer alan Mısır ve 2,6 milyon tonla ikinci sıradaki Bangladeş'in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye geçen yıl verimli geçen hasat döneminin ardından çiftçileri fiyat düşüşünden korumak amacıyla buğday ithalatına sınırlama getirmişti. Fakat 19 Mart itibarıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek un kapsamında ihtiyaç duyulan buğdayın tamamının ithalatına izin verildi.

Veriler geçen yılki verimli hasat sonrası ithalata dört ay ara veren İran'ın da Rus buğdayının ithalatına martta tekrar başladığını ve 144 bin ton ithalat yaptığını gösterdi.

Öte yandan analistler, Arjantin ve ABD'den artan ihracatın da etkisiyle Rusya'nın küresel buğday pazarındaki payının bu sezon yüzde 28'den yüzde 22'ye gerileyeceğini öngörüyorlar.

Rusya'nın buğday ihracatının geçen yılki 55,5 milyon tondan bu sezon 40,8 milyon tona düşmesinin beklenmesine rağmen dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olarak kalması bekleniyor.

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