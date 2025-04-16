Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi

Sony, PlayStation Plus abonelerine gönderdiği bilgilendirme mailiyle, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren abonelik fiyatlarına önemli oranda zam yapılacağını duyurdu.

Sony’nin açıklamasına göre, şu aşamada sadece 12 aylık Deluxe ve Extra paketlerinin yeni fiyatları netleşti.

12 Aylık Deluxe paket: 2 bin 740 TL’den 4 bin 266 TL’ye yükseliyor (yüzde 55,69 zam).

12 Aylık Extra paket: 2 bin 340 TL’den 3 bin 645 TL’ye çıkıyor (yüzde 55,76 zam).

Bu fiyatlar, PlayStation Plus’ın en üst seviye aboneliklerine gelen en büyük artışlardan biri olarak kayda geçti.

Zamlar ne zaman geçerli olacak?

Yeni fiyatlar 24 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar mevcut fiyatlardan abonelik almak ya da mevcut aboneliği uzatmak isteyen kullanıcıların acele etmesi gerekiyor.

Diğer paketlere de zam gelebilir

Sony, şu anda sadece yıllık Deluxe ve Extra paketlerinin fiyatını açıklamış olsa da, bu paketlerdeki yaklaşık yüzde 55'lik zam oranı, diğer tüm abonelik seçeneklerine de benzer şekilde yansıtılabilir. İşte zam oranı örnek alınarak tahmin edilen yeni fiyatlar: