Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi
Sony, PlayStation Plus abonelerine gönderdiği bilgilendirme mailiyle abonelik fiyatlarına önemli oranda zam yapılacağını duyurdu.
Sony, PlayStation Plus abonelerine gönderdiği bilgilendirme mailiyle, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren abonelik fiyatlarına önemli oranda zam yapılacağını duyurdu.
Sony’nin açıklamasına göre, şu aşamada sadece 12 aylık Deluxe ve Extra paketlerinin yeni fiyatları netleşti.
12 Aylık Deluxe paket: 2 bin 740 TL’den 4 bin 266 TL’ye yükseliyor (yüzde 55,69 zam).
12 Aylık Extra paket: 2 bin 340 TL’den 3 bin 645 TL’ye çıkıyor (yüzde 55,76 zam).
Bu fiyatlar, PlayStation Plus’ın en üst seviye aboneliklerine gelen en büyük artışlardan biri olarak kayda geçti.
Zamlar ne zaman geçerli olacak?
Yeni fiyatlar 24 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar mevcut fiyatlardan abonelik almak ya da mevcut aboneliği uzatmak isteyen kullanıcıların acele etmesi gerekiyor.
Diğer paketlere de zam gelebilir
Sony, şu anda sadece yıllık Deluxe ve Extra paketlerinin fiyatını açıklamış olsa da, bu paketlerdeki yaklaşık yüzde 55'lik zam oranı, diğer tüm abonelik seçeneklerine de benzer şekilde yansıtılabilir. İşte zam oranı örnek alınarak tahmin edilen yeni fiyatlar:
|Paket
|Mevcut Fiyat
|Tahmini Yeni Fiyat
|1 Aylık Essential
|175 TL
|273 TL*
|3 Aylık Essential
|440 TL
|685 TL*
|12 Aylık Essential
|1.400 TL
|2.180 TL*
|1 Aylık Extra
|260 TL
|405 TL*
|3 Aylık Extra
|720 TL
|1.121 TL*
|12 Aylık Extra
|2.340 TL
|3.645 TL
|1 Aylık Deluxe
|305 TL
|475 TL*
|3 Aylık Deluxe
|830 TL
|1.292 TL*
|12 Aylık Deluxe
|2.740 TL
|4.266 TL