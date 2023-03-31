Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yüzde 13,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artışla 30 milyar 714 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 742 milyon 804 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl şubat ayında bu rakam 7 milyar 763 milyon 707 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 13,1 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 14 azalarak 2 milyon 17 bin 438 tona geriledi.