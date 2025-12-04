  1. Ekonomim
Türkiye’nin fındık ihracatı üç ayda 547 milyon doları geçti

Fındık ihracatında 2025-2026 sezonunun ilk üç ayında 547 milyon dolarlık kazanç elde edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde yurt dışına 547 milyon 553 bin 252 dolar karşılığında 46 bin 595 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 99 bin 722 ton fındık ihracatından 806 milyon 760 bin 704 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

