  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 343,9 milyar dolar açık verdi
Takip Et

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 343,9 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla -343,9 milyar ABD doları oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 343,9 milyar dolar açık verdi
Takip Et

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Temmuz'da 343.9 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 4.2 oranında artışla 378.4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3.4 oranında artışla 722.3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 19.3 milyar ABD doları artarak 169.2 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değer ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1.1 oranında artarak 70.6 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3.6 oranında azalarak 134.3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13.2 oranında azalarak 40.9 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6.3 oranında artarak 44.4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, yüzde 6.0 oranında artışla 220.5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi %yüzde 7.8 oranında artarak 125.8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0.7 oranında artarak 375.9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladıBorsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladıBorsa Haberleri
Asya borsaları negatif seyrediyorAsya borsaları negatif seyrediyorBorsa Haberleri
TL küresel faiz indirimleri ve ötelenen siyasi endişeden destek buluyorTL küresel faiz indirimleri ve ötelenen siyasi endişeden destek buluyorEkonomi
Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışını sürdürüyor
Küresel piyasalar yön arayışını sürdürüyor
TL küresel faiz indirimleri ve ötelenen siyasi endişeden destek buluyor
TL küresel faiz indirimleri ve ötelenen siyasi endişeden destek buluyor
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi
TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak
TİGEM 3 bin 200 reforme küçükbaş hayvan satacak
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı onaylandı
Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanacak
Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanacak