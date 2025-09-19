  1. Ekonomim
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0,27 yükselişle 11 bin 77 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,91 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 1,25 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti. 

