Türkiye’de 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren özel sermaye fonu Turkven’in Yönetim Kurulu Başkanı Neil Harper, Londra’da düzenlenen Türkiye konferansında CNBC-e’ye konuştu.

Türkiye’ye 100 milyon dolarlık iki yeni yatırım kapıda

Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası’nın Londra’da düzenlediği Türkiye konferansında CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’e konuşan Neil Harper, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin sürdüğünü ve iki yeni yatırım için son aşamaya geldiklerini belirterek "Şu anda biri ihracat odaklı üretim, diğeri iç pazara yönelik tüketim şirketi olmak üzere iki yeni yatırımın son değerlendirme sürecindeyiz. Toplamda yaklaşık 100 milyon dolarlık sermaye yatırımı yapmayı planlıyoruz. Gelecek birkaç ay içinde açıklamayı umuyoruz." dedi.

"Türkiye hala fırsatlarla dolu bir pazar"

Harper, 25 yıldır Türkiye’ye yatırım yaptıklarını ve bu süreçte birkaç milyar dolarlık sermayeyi dört ana fon ve çeşitli ortak yatırım araçlarıyla Türkiye’ye yönlendirdiklerini belirtti.

Şu anda portföylerinde üç ana temaya odaklandıklarını dile getiren Harper bunları şöyle sıraladı:

Mühendislik altyapısı güçlü, ihracat potansiyeli yüksek üretim şirketleri

Dijital tabanlı teknoloji işletmeler

Yüksek büyüme potansiyeline sahip iç pazar odaklı şirketler

"Türkiye’nin uzun vadede cazibesi güçlü, kısa vadede ise soru işareti öngörülebilirlik"

Harper, yatırımcıların kısa vadede Türkiye ile ilgili en çok ekonomik öngörülebilirlik konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Ancak son yıllarda hükümetin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonu düşürme ve kuru istikrara kavuşturma çabalarının yatırımcı güvenini desteklediğini belirtti.

"Uluslararası sermaye Türkiye’yi yeniden radarına alıyor"

Gelişmekte olan piyasaların son yıllarda görece geri planda kaldığını, ancak bu döngünün tersine dönmeye başladığını belirten Harper, “Türkiye gibi büyük bir ekonomi göz ardı edilemez. Uluslararası yatırımcıların ilgisi tekrar canlanır” dedi.