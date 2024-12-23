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Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyonu aştı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 arttı. Ocak-kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı ise, yüzde 7,09 yükselişle 50 milyonu aştı.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyonu aştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'den aldığı geçici verilere göre; 2024 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 oranında bir artış göstererek 2 milyon 733 bin 663 oldu.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 63 bin 94'ü ( yüzde 2.31 ) günübirlikçi olarak belirlendi.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 51,01 (1 394 452 )
2-Antalya yüzde 14,92 ( 407 941 )
3-Edirne yüzde 11,89 ( 324 999 )
4-Artvin yüzde 4,20 ( 114 903 )
5-Hakkari yüzde 2,32 ( 63 399 )

Ocak-kasım döneminde yüzde 7,09 artış

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artış göstererek 50 milyon 40 bin 427 oldu.

Ocak-kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 1 milyon 658 bin 523'ü ( yüzde 3.31 ) günübirlikçilerden oluştu.

Ocak-ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 34,30 (17 163 403 )
2-Antalya yüzde 31,27 (15 647 876 )
3-Edirne yüzde 8,98 (4 494 679 )
4-Muğla yüzde 7,30 (3 652 159 )
5-İzmir yüzde 3,31 (1 653 978 )

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