TÜRMOB/Emre Kartaloğlu: Etkin vergi sistemi, öngörülebilir vergi sistemiyle mümkün

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Vergi haftasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, verginin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

"Şeffaf adil bir vergi sistemi gerekli"

Kamu hizmetlerinin finansmanı, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve refah seviyesinin artırılması için adil ve etkin bir vergi sisteminin gerekli olduğunu bildiren Kartaloğlu,

“Bu bilincin güçlenmesi, ancak şeffaf, adil ve öngörülebilir bir vergi sistemiyle mümkün olabilir” dedi.

Kartaloğlu, bu çerçevede, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi ve vergide adaletin sağlanmasının, ekonomik istikrar için büyük önem taşıdığını belirtti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin, vergi sisteminin etkin işlemesinde kritik bir rol oynadığına vurgu yapan Emre Kartaloğlu, “TÜRMOB camiası şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Mali İdaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanı, Bürokratları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutlarım” diye konuştu.