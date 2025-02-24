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Kabine 3 hafta aranın ardından toplanıyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde ekonomik gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Gazze'deki son durum ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine dair önemli konular yer alacak.

Haber Merkezi
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Kabine 3 hafta aranın ardından toplanıyor: Masada hangi konular var?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç haftalık aranın ardından bugün Kabine toplantısına liderlik edecek.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomik gelişmeler öne çıkarken, enflasyondaki düşüş süreci ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ekonomiye yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.

Terörö örgütü PKK ve Suriye'deki uzantıları masaya yatırılacak

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları da Kabine toplantısında ele alınacak. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.

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