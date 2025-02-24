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Singapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladı

Singapur'un tüketici enflasyonu, fiyat baskılarının politika yapıcıların hedefleriyle uyumlu olduğunu göstererek, ocak ayında sürpriz bir şekilde beklentilerin aksine azaldı.

Haber Merkezi
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Singapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladı
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Singapur İstatistik Bakanlığı, tüketici fiyat endeksinin geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 1,2 arttığını açıkladı. Bu, aralık ayındaki yüzde 1,6'dan revize edilmiş yüzde 1,5'lik artış ve analistlerin yüzde 2,0 artışa ilişkin medyan tahminin oldukça altında geldi.

Veriler, özel yol taşımacılığı ve konaklama maliyetlerini çıkaran çekirdek TÜFE'nin ocak ayında yüzde 0,8 arttığını gösterdi. Bu, aralık ayındaki yüzde 1,8'lik büyümeden ve analistlerin beklediği yüzde 1,6'lık genişlemeden daha yavaş oldu.

Veriler, ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) ocak ayında beş yılın ardından ilk kez para politikasını gevşetmesinden sonra geldi. Çekirdek enflasyondaki sürekli yavaşlama, MAS'ın şehir devletinin döviz kuruna odaklanan politika duruşunu daha da gevşetmesi için bir gerekçe olabilir.

MAS'ın enflasyon için belirlenmiş bir hedefi olmasa da ortalama yüzde 2'nin hemen altındaki çekirdek enflasyonu ekonomideki genel fiyat istikrarıyla tutarlı olarak görüyor.

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