Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının olası sonuçlarına dair endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Dün, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yayımladığı, kritik sektörlerde Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeyi eleştirerek, Washington yönetimine ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeme çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yaklaşımının, ulusal güvenlik kavramını genelleştiren, piyasa dışı ve ayrımcı bir uygulama olduğu, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Genelgenin uygulanması halinde Çin ile ABD arasındaki yatırım alışverişine zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun ABD'ye de yararının olmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in ABD'nin bu konudaki adımlarını yakından izleyeceği ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı belirtilerek, Washington yönetimine uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına, piyasa ekonomisinin yasalarına uyma ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeye ve araç haline getirmeye son verme çağrısı yapıldı.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.605 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 23.404 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.371 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 74.681 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.