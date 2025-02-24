  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin üretiminde daralmanın sürmesi bekleniyor
Takip Et

Çin üretiminde daralmanın sürmesi bekleniyor

Çin'in üretim PMI verisi üst üste ikinci ayda da daralmış olabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin üretiminde daralmanın sürmesi bekleniyor
Takip Et

Moody's Analytics, Çin'in resmi NBS imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisinin şubat ayında 49,8'lik bir okumayla muhtemelen üst üste ikinci kez daralmaya işaret ettiğini öngörüyor.

Moody's Analytics'in yayımladığı bir notta "Üretim mevcut siparişleri karşılamak için devam ederken, ABD'de Çin'den gelen mallara uygulanacak yüzde 10'luk ek bir gümrük vergisi yeni siparişleri etkileyecektir." denildi.

Çin'in resmi imalat faaliyetleri ölçüsü, fabrikaların Ay Yeni Yılı tatilinden günler önce faaliyetlerini askıya almasıyla ocak ayında aralık ayındaki 50,1'den 49,1'e geriledi.

Notta, "Üretim dışı PMI'ya gelince; perakende satışları Ay Yeni Yılı faaliyetinden destek almalı, ancak inşaatın durgunlukta kalması muhtemel." denildi.

Çin'in üretim PMI verileri 1 Mart Cumartesi günü açıklanacak.

Singapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladıSingapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladıKüresel Ekonomi

 

ABD ve Çin'den kritik görüşme: Mutabık kaldıkABD ve Çin'den kritik görüşme: Mutabık kaldıkKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Nomura: Çin, büyüme hedefini yüzde 4,5-5 aralığında belirleyebilir
Nomura: Çin, büyüme hedefini yüzde 4,5-5 aralığında belirleyebilir
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
BofA, Çin için 2025 büyüme hedefini açıkladı
BofA, Çin için 2025 büyüme hedefini açıkladı
Trump, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek
Trump, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek
Singapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladı
Singapur'da enflasyon beklenmedik şekilde yavaşladı
ECB/Wunsch: Euro Bölgesi'nde enflasyona yönelik riskler dengelendi
ECB/Wunsch: Euro Bölgesi'nde enflasyona yönelik riskler dengelendi