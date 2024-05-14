TÜSİAV Enerji Zirvesi’nde EKONOMİ’ye teşekkür plaketi

ANKARA - Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından düzenlenen Enerji Zirvesi Ankara’da yapıldı.

Zirvenin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Rusya-Ukrayna savaşıyla bütün ülkelerin enerji arz güvenliğini ana gündem maddelerinden biri haline getirdiğini, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin kritik öneme yükseldiğini belirtti.

"Türkiye jeostratejik konumda"

Gürsel Baran, Türkiye’nin doğalgaz üreticisi ve ana tüketicisi ülkelerin ortasında jeostratejik bir konumda olduğunu hem yerli doğalgaz ve petrol kaynaklarını geliştirme, hem de bu enerji kaynaklarının geçişi-ticareti konusunda yoğun çaba harcadığına işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji arz güvenliğini ülkelerin birinci gündemi haline getirdiğini vurgulayarak, özellikle fosil kaynaklara sahip olmayan sanayileşmiş ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerjiye yoğunlaştığını kaydeden Baran, “Yenilenebilir enerjiye yönelme yanında, buna ilişkin teknolojileri de geliştirerek temiz enerji ekonomisi adı altında yeni bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

Bu yeni yaklaşımın sadece arz güvenliği değil, yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı doğurduğuna vurgu yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, yıllık 60 milyar dolara kadar enerji kaynağı ithal eden Türkiye’nin, enerji kaynağı ithali gerektirmeyen yerli ve yenilenebilir enerjiye yönelmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Açılış töreninde konuşan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, her türlü gelişmenin enerjinin varlığına bağlı olduğunu ve bu alandaki yatırımların özendirilmesi gerektiğini vurgularken, TÜSİAV Enerji Platformu Başkanı Kutlu Tamay da enerji alanında büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekerek bu alanda gelişme ve politika oluşturmanın önemini anlattı.

Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Eski DSİ Genel Müdürü olan Akif Özkaldı da konuşmasında TBMM’de kabul edilen yasa tasarısıyla uygun barajlarda yüzer güneş enerjisi santralleri kurulmasının önünün açıldığını hatırlatarak, yapılan hesaplamalara göre barajların yüzde 10’unun bu tür santraller kurulmasına uygun olduğunu, hidroelektrik santrallerinin optimizasyonu açısından yüzer GES kurulmasının önemli olduğunu kaydetti. Özkaldı ayrıca, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin de önemli bir potansiyel sağlayacağının altını çizdi.

EKONOMİ’ye teşekkür plaketi

Etkinlikte, EKONOM Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’e de teşekkür plaketi verildi.

EKONOMİ’nin haberleriyle sektöre ve ekonomiye katkı verdiği vurgulandı.