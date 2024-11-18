Vatandaşın iş bulma ümidi azalıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2024 yılı 3. Çeyrek İşgücü İstatistikleri verisinde işgücüne dahil olmayan nüfusun içindeki değişimler dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2024 verileri açıklandı.

Verilerin detaylarında ise ilgi çekici bir görünüm oluştu.

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri olan nüfus son verilere göre 65 milyon 979 bin kişi olurken, 35 milyon 840 bin kişi işgücü, istihdam edilen 32 milyon 734 bin kişi ve işsiz de 3 milyon 106 bin kişi bulunuyor.

İşgücüne katılım oranı bu tabloda yüzde 54,3 oluyor. İstihdam da yüzde 49,6 oranında olurken, işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak görülüyor. 15-24 yaş arasında işsizlik ise yüzde 16,8 oluyor.

Verilerdeki işgücüne katılımdaki yüzde 54,3’ün dışında kalan kişilerin ise işgücüne neden katılmadığı detaylarda yer alıyor.

Vatandaş neden işgücüne katılmıyor?

Türkiye’de işsizlik verileri anket şeklinde derleniyor. Burada da kişilere işgücüne dahil olmama nedenleri de soruluyor. İşsiz veya istihdamda bulunmayan, 15 ve daha yukarı yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusta işgücüne dahil olmayanların içinde “Potansiyel işgücü” yani veri dönemi içinde “ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler” bulunuyor.

Potansiyel işgücünde “İş bulma ümidi olmayanlar”, “İşbaşı yapabilecek olup iş aramayanlar” ve “İş arayıp işbaşı yapamayacak olanlar” şeklinde gruplarda toplanıyor.

İş bulma ümidi olmayanlar, daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler olarak dikkat çekiyor.

Vatandaş iş bulma ümidini kaybediyor

2021 yılında bu yana çeyreklik veriler halinde de yayınlanan işgücü istatistiklerinde iş bulma ümidini kaybedenlerdeki artış dikkat çekiyor.

İş bulma ümidini kaybedenlerin artışı, sadece kendi içinde değil işgücüne dahil olmayan toplam kişilerin içinde de daha fazla yer ediniyor.

Ev hanımları ve emeklilerin iş hayatına dönüşü

Diğer yandan Türkiye’de ev hanımı ya da TÜİK’e göre -erkeklerin hiç yer almadığı- “Ev işleriyle meşgul” ve erkeklerin de yer aldığı “Emekli” başlıkları altında da işgücüne dahil olmayan geniş bir nüfus bulunuyor.

Bu iki kesimde de giderek iş hayatına dahil olmanın arttığı, haliyle işgücünde yer almayanların verilerde gerildiği bir tablo ortaya çıkıyor.

Bu görünüm bir anlamda özellikle kadın istihdamının artması açısından olumlu tarafı bulunurken, diğer yandan da ekonomideki bozulmaların, düşen alım gücünün de bir göstergesi kabul ediliyor.