Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu! En yüksek zam oranını hangisi verdi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zam görüşmeleri başladı. Gelecek hafta başlayacak yılın son ayında da bu görüşmeler hızlanacak.

Kamunun belirlediği asgari ücret, 2025’te yılın daha ilk ayından Türk-İş’in hesapladığı açlık sınırının altında kalmıştı.

Yoksulluk sınırına ise iki asgari ücret hiç yaklaşamamıştı.

Asgari ücret tahminleri

Asgari ücret tahminleri her yıl giderek daha öne çıkarken, bu yılın ilk önemli tahmini HSBC’den gelmişti.

Siyaset sahnesinde henüz asgari ücrete yönelik tahminler ya da olması gereken seviyeler teleffuz edilmeye başlanmadı.

Ekonomistler tarafında da Mahfi Eğilmez, geçtiğimiz haftalarda katıldığı yayında 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30’un altında olmaması gerektiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de açıklanarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile de öngörülere rehber olması için yeni bir oran olarak yüzde 25,49 ortaya çıkmıştı.

2026’da hedeflenen enflasyon da yüzde 16 olurken, 2025’in sonunda TCMB’nin tahminlerine göre 2025 yılı yüzde 31-33 aralığında bir enflasyonla tamamlanacak.

Yapay zeka asgari ücret tahmini

Bu bilgiler ışığında ChatGPT, Gemini ve Grok’a 2026 yılı asgari ücret tahminlerini sorduk. Bakalım 2026 yılında yapay zekalar asgari ücreti nasıl tahmin etti?

Yapay zekalara komutu, asgari ücrete son 20 yılda yapılan zam oranları, uzman ve yetkililerin açıklamaları, enflasyondaki değişimlerin üzerinden 2026 yılında Türkiye'de yüzde kaç zam olacağı ve asgari ücretin kaç TL’ye çıkacağı şeklinde verdik.

ChatGPT’nin 2026 asgari ücret tahmini

ChatGPT, detaylı bir analiz sunarken, özellikle son 10 yılda enflasyondaki oynaklığa dikkat çekti. Diğer yandan komisyonlardaki pazarlıklara ve TCMB’nin enflasyon tahminlerine de işaret ederek şu tahmini sundu:

“2026 için en makul orta senaryo %25 zam (yaklaşık 27.631 TL net), fakat belirsizlik yüksek; makul aralık %20–%35 (net 26.526 – 29.841 TL) olarak verilebilir. Aşağıda nedenleri, hesaplama ve kaynaklarla birlikte adım adım açıklıyorum.

Tahmin (orta senaryo, önerdiğim): %25 zam → 27.630,84 TL (net).

Mantıklı aralık (belirsizlikleri yansıtmak için): %20 – %35 → 26.525,60 TL – 29.841,30 TL (net).”

Gemini’nin 2026 asgari ücret tahmini

Gemini de aynı şekilde detaylı açıklamalar sunarken, en yüksek tahmini sunarak net oranı şu şekilde verdi:

“Verilen tüm veriler ışığında, 2026 yılı asgari ücret zammının, dezenflasyon politikaları nedeniyle 2024 ve 2025'teki gibi enflasyonun çok üzerinde olmayacağı, ancak alım gücünü koruma ve iyileştirme amacıyla 2025 yıl sonu OVP/TCMB enflasyon tahmininin (%25 - %29) biraz üzerinde olacağı varsayılabilir.

Tahmin: %30 Zam Oranı

Eğer Hükümet, 2025 yılındaki %30'luk artış oranını korumayı veya 2025 yıl sonu enflasyon hedefi (%28,5) üzerine cüzi bir refah payı eklemeyi tercih ederse, en olası tahmin %30 olacaktır.

Mevcut (2025) Net Asgari Ücret: 22.104 TL

Tahmin Edilen Zam Oranı: %30

Tahmini 2026 Net Asgari Ücret Miktarı

2025 yılı net asgari ücreti (22.104 TL) üzerine %30 zam uygulanırsa

Yeni Asgari Ücret = 22.104 * (1 + 0,30) = 22.104 TL * 1,30 = 28.735,20

Bu durumda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL civarında olması beklenir.

Grok’un 2026 asgari ücret tahmini

Grok, ortada kalan yapay zekâ oldu. Geçmiş zamlar ve enflasyon üzerinden yaptığı hesaplamalarla yöntemini ve tahmini şu şekilde açıkladı:

“Tarihsel verilere göre, zamlar enflasyonun %5-20 üzerinde (ortalama %15 refah payı). 2025 enflasyonu %31-33 gerçekleşirse, 2026 zammı en az %31 + %10 refah = %41 olur. Ancak uzman konsensüsü %25-30 (TCMB 2026 enflasyonu %16 baz alınarak, reel koruma için).

Hesap: Mevcut net 22.104 TL × (1 + zam oranı).

%28 zam (enflasyon %16 + %12 refah; son 5 yıl ortalaması %51 zam ama düşüş trendi).

Yeni Net Ücret: 22.104 TL × 1,28 = 28.293 TL.

Brüt Ücret: ~33.200 TL (vergiler hariç).

Reel Etki: Açlık sınırı ~30.000 TL'ye çıkarsa kısmi koruma sağlar, ama yoksulluk sınırı (92.000 TL) altında kalır.

Bu tahmin, TCMB raporları ve uzman görüşlerine dayanır; kesin rakam Aralık'ta belli olacak. Yüksek enflasyon devam ederse %35+ (29.841 TL) mümkün.”