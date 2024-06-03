“Zombi şirketler vergi adaletsizliğine sebep oluyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR



Vergi ve teşvik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, verimli olmayan her firmanın teşviklerle yüzdürülmesi ve muafiyetlerden faydalandırılmasının vergi adaletsizliğine sebep olduğunu, “zombi şirketler” doğduğunu dile getirdi.



İZTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında, kayıt dışı ekonominin varlığının, firmalar açısından hem haksız rekabete yol açtığını, hem de verimlilik artışını engellediğini, bu nedenle bütçedeki açığı gidermek için atılacak ilk adımın kayıt dışı kazançların tespit edilmesi ve vergilendirilmesi olduğunu söyleyen Özgener, “Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları destekliyor, bu adımların enflasyonla mücadeleye de destek olacağı inancıyla bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Vergiyle birlikte teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

“Asgari ücretteki artış enflasyonu körüklüyor”

Reel sektör açısından, enflasyonu düşürme sürecindeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu işaret eden Mahmut Özgener, “Hizmet sektöründe egemen olan fiyatlama davranışı etkisinin dezenflasyon dönemlerinde daha belirgin hale geldiğinden, sektör dinamiklerinin, enflasyondaki düşüşü yavaşlatan ana unsur olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bunun arkasındaki en önemli sebep de hizmet sektöründe asgari ücretin yükü. Asgari ücretteki artış; hem maliyetler hem de beklentiler kanalı ile enflasyonist süreci olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.