ABD ve Çin'deki gelişmeler bakır fiyatlarına nasıl yansıdı?

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı sadece %0,03 artışla ton başına 79.960 yuan (11.237,76 dolar) seviyesine yükseldi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise üç aylık bakır, aynı dönemde %0,16 artarak 9.990 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon riskleri ile zayıflayan işgücü piyasasına ilişkin endişeleri dengeleme ihtiyacını vurgulayan açıklamalarının ardından temkinli kalmaya devam ediyor. Fed yetkilileri arasındaki farklı görüşler, bu yılki olası faiz indirimlerine ilişkin belirsizliği artırdı. Güçlenen ABD doları da, dolar dışındaki alıcılar için metalleri daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Çin'de ise merkez bankası, ABD'deki faiz indirimlerine rağmen gösterge kredi faiz oranını üst üste dördüncü ayda da değiştirmeyerek, Pekin'in yavaşlayan ekonomik büyümeyi destekleme taahhüdüne ilişkin endişeleri artırdı. Tedarik tarafındaki endişelere ek olarak, Galaxy Futures'a göre Freeport'un Grasberg madenindeki operasyonlar, çözülemeyen ıslak malzeme sızıntısı nedeniyle aksamaya devam ederek küresel bakır konsantresi arzını daraltıyor.

SHFE'deki diğer metallerden alüminyum yatay seyrederken, çinko %0,21 düştü, nikel %0,27 yükseldi, kurşun %0,26 değer kaybetti ve kalay %0,5 kazanç sağladı. LME'de ise nikel %0,32 düşerken, kalay %0,11 geriledi; alüminyum, çinko ve kurşun ise çok az değişti.