ABD'de sondaj kule sayısı son bir aydır değişmedi
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında son bir ayda herhangi bir değişiklik olmadı.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki dört hafta 589 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 3 Ocak 2025 ile sona eren haftada da aynı kaldı.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 32 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 oldu.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 573'ü karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 94 seviyesine kadar indi. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 44 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet azalarak 50 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet azalarak 683 adede geldi.