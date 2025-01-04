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ABD'de sondaj kule sayısı son bir aydır değişmedi

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında son bir ayda herhangi bir değişiklik olmadı.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısı son bir aydır değişmedi
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Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki dört hafta 589 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 3 Ocak 2025 ile sona eren haftada da aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 32 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 4 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 573'ü karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 94 seviyesine kadar indi. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 44 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet azalarak 50 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet azalarak 683 adede geldi.

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