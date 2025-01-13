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ABD’li devden petrol fiyatlarında yükseliş tahmini

Goldman Sachs, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların petrol fiyatlarını varil başına 85 doların üzerine çıkarabileceğini öngördü.

Haber Merkezi
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ABD’li devden petrol fiyatlarında yükseliş tahmini
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Goldman Sachs, ABD'nin Moskova'ya yönelik son yaptırımlarının Rus petrol üretiminin azalmasına yol açması halinde Brent ham petrol fiyatlarının kısa vadede varil başına 85 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Banka, Rus üretimindeki düşüşün İran üretimindeki azalmayla aynı zamana denk gelmesi halinde fiyatların varil başına 90 dolara ulaşabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'e ve Donald Trump'ın yeni yönetimine Ukrayna'da barış için bir anlaşmaya varma konusunda koz vermek amacıyla cuma günü Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerini hedef alan şimdiye kadarki en geniş yaptırım paketini uygulamaya koydu.

Tüccarlar ve analistler, Rus üreticilere ve gemilere yönelik yaptırımların Çinli ve Hintli rafinerileri Orta Doğu, Afrika ve Amerika'dan daha fazla petrol tedarik etmeye zorlayabileceğini, bunun da petrol fiyatlarını ve navlun maliyetlerini artırabileceğini söyledi.

ICE'de Brent petrolü bu sabah yüzde 1,68 artışla 81,1 dolar seviyesinden işlem gördü.

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