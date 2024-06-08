ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 594 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 101 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 4 adet azalarak 492, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 98, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 572'si karada, 22'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 6 adet azaldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 15 adet artarak 143 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 54, doğal gaz kule sayısı 15 adet artışla 89 olarak belirlendi.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 20 seviyesine inerken, Kuzey Amerika'nın tamamında 9 adet artışla 737 oldu.