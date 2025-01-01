Altın, ikinci parlak yılına hazırlanıyor

EVRİM KÜÇÜK

Altın fiyatları bu yıl ons başına 2.800 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık bazda yüzde 27’lik artışla altın, yatırımcıları için uzun zamandır en karlı yıllardan biri oldu. Peki kıymetli metal yeni yılda nasıl performans gösterecek? Fiyat rallisi devam edecek mi yoksa altın fiyatı bir durgunluk sürecine mi girecek? Analistler bu konuyla ilgili farklı beklentiler içinde ancak ağırlıklı beklenti fiyatların 2025 yılı sona ermeden 3.000 dolara çıkacağı yönünde.

Çoğunluk “2025’te 3.000 $ kesin” diyor

Emtia uzmanları, altın fiyatındaki yükselişin yeni yılda da devam etmesini bekliyor. JP Morgan analistleri fiyatların ons başına 3.000 ABD dolarına ulaşma potansiyeli olduğunu öngörüyor. Bu öngörü; devam eden enflasyon, Trump yönetiminin ticari açıdan yıkıcı politikalar izleme olasılığı ve ABD ekonomisi için artan büyüme risklerine dayanıyor.

Bank of America ve UBS’deki uzmanlar ile Goldman Sachs’taki emtia uzmanları da benzer bir görüşe sahip.

ING Group’taki uzmanlar, 2025 için ortalama 2.700 dolar ve 2026 için 2.680 dolar öngörüyor.

Capitalight Research, yatırımcıların inatçı enflasyonla mücadele eden ekonominin sağlığını ölçmeye çalışmasıyla altın piyasasının bekleme ve gör modunda olduğunu ifade ediyor. Araştırma Başkanı Chantele Schieven, altın fiyatlarının 2025'in ilk yarısında ons başına 2.500 ila 2.700 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyor.

Wells Fargo Gerçek Varlık Stratejisi Başkanı John LaForge, 2025 yılında Fed’e fazla dikkat etmeyeceğini söyledi. Bankadaki ekonomistler, ABD merkez bankasının bu yıl sadece bir kez faiz indirimi yapmasını bekliyor.

City Index Piyasa Analisti Fawad Razaqzada’ya göre, ABD dolarının gücü, yüksek tahvil getirileri, hisse senedi performansı ve zayıf Asya talebi önümüzdeki yıl altın aleyhine işleyecek. Bununla birlikte, bir dizi faktör sarı metalin 2025’te desteklemeye devam edecek. Böylece, parlak metalin 3.000 dolara olan yolculuğu hala mümkün.

Ralli yılın ikinci yarısında

Ancak ralli için 2025’in ikinci yarısı işaret ediliyor. Aynı zamanda, fiyatların bu yıl yüzde 30’a kadar çıkan çıkışı tekrarlaması beklenmiyor. Yılın başlarında yaşanabilecek konsolidasyonlar, yeni bir ralli için sahneyi hazırlayabilir. Altının 2024’teki güçlü performansı sayesinde, önemli fiyat düşüşleri, kar elde eden veya büyük ralliyi kaçıran yatırım avcılarını ve uzun vadeli yatırımcıları cezbedebilir. Bu faktörler piyasayı istikrara kavuşturup gelecekteki daha fazla kazancın yolunu açabilir.

TD 36 $, SAXO 40 $ TAHMİNİNDE BULUNDU

GÜMÜŞ, ikinci yarıda altını sollayabilir

2024’teki rallisine altından daha geç başlamış olsa da, gümüş tüm emtia kompleksinde en iyi performansı gösteren araçlardan oldu. Yılı yüzde 22 gibi bir yükselişle ons başına 29 dolar seviyesinde kapattı.

Bu yıla bakıldığında yatırım bankaları, özellikle yılın ilk aylarında endüstriyel talepte olası bir gerilemeye rağmen, gri metalin 2025’te altından daha iyi performans gösterebileceğine inanıyor.

TD Securities’deki emtia stratejistleri, 2025 görünümü yazısında, 2025’in ikinci yarısında ABD ve Çin’in güçlenen ekonomilerinin talebi canlandıracağını ve bunun, yetersiz arz ortamında gümüş piyasasını sıkılaştıracağını yazdı.

Son çeyrekte sıçrama yapabilir

TD Securities’in detaylı tahminleri, spot gümüşün 2025’in ilk çeyreğinde ons başına 33.25 dolardan, 2. çeyrekte 33 dolardan, 3. çeyrekte 34 dolardan işlem göreceğini ve dördüncü çeyrekte ons başına 36 dolara ulaşacağını öngörüyor. Sonraki yıl için görünümleri daha da iyimser, çünkü gri metalin 2026’da ons başına 38 ila 39 dolar arasında işlem göreceğini öngörüyorlar.

%25 yükseliş tahmin ediliyor

Saxo Bank emtia stratejisti Ole Hansen de yazdığı makalede şöyle diyor: “Altın-gümüş oranında olası bir düşüş öngörüyoruz ve muhtemelen 2024’ün başlarında görülen 75 seviyesine doğru hareket edecek. Bu gerçekleşirse ve altın ons başına 3.000 dolarlık tahminimize ulaşırsa bu yüzde 13’lük bir artış demek. Gümüş ise ons başına 40 dolara çıkarsa, bu yüzde 25’in üzerinde bir artışa ulaşması anlamına geliyor.”

Trump altına 3 ayrı yol çizebilir

State Street, 2025 yılı görünüm tahmininde fiyatların, Trump yönetiminin politikalarına bağlı olarak değişebileceğini söylüyor. Kurum, 3.100 dolara varan yükseliş yaşanabileceğini ifade ediyor.

Üç farklı senaryo şöyle:

■ Temel senaryo/ 2.900$ (%50 olasılık): Altının 2.600 dolar ile 2.900 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Bu senaryoda ABD büyümesi yukarı yönlü sürpriz yapmaya devam eder ve enfl asyon ölçümlerinin beklenenden yüksek kalmasına ve Fed faizlerinin Eylül 2024›ten itibaren öngörülen yüzde 3.25 ila yüzde 3.50’nin üzerinde kalmasına neden olur. Bu durumda, altın destekli ETF akışları yıl boyunca dalgalanır.

■ Boğa senaryosu/ 3.100 $ (%30 olasılık): Altın 2.900 dolar ile 3.100 dolar arasında işlem görür. Bu, ABD büyümesinin işgücü piyasasında zayıflık yaratacak kadar yavaşlaması durumunda gerçekleşir ve Fed’in 2025 sonuna kadar oranları yüzde 3,25 ila yüzde 3,5’e düşürmesini sağlar.

■ Ayı Senaryosu/ 2.200 $ (%20 olasılık): ABD büyümesi beklenenden çok daha fazla hızlanırsa, yeni yönetimin iş dostu girişimleri üretim sektörünü güçlendirirken, altın 2.200 dolar ile 2.600 dolar aralığına çeker. Sağlam büyüme enflasyona baskı yapıyor, Fed’in faiz indirimlerine ara vermesine neden olur.