2025'te Bitcoin ve Ethereum ne kadar olacak? Uzmanlar tahminlerini açıkladı

Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle birlikte kripto para yatırımcıları altın bir çağ beklemeye başladı. Bu da dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in hızla yükselmesine yardımcı oldu. Bitcoin fiyatı aralık ayında ilk kez 100 bin doları aşarak iki kattan fazla artış gösterdi. Eter ve solana gibi daha küçük tokenler de sıçrama yaptı.

Trump büyük kripto vaatlerinde bulundu

WSJ’nin haberine göre seçilmiş başkan Trump ABD'yi “gezegenin kripto başkenti” yapma sözü verdi. Seçim kampanyası sırasında kendisini dijital varlıkların ve bu varlıklara gönül verenlerin şampiyonu olarak konumlandırdı. Kriptoyu hisse senetleri ve tahvillerden farklı bir şekilde ele alan düzenlemeler hazırlama ve stratejik bir bitcoin rezervi oluşturma sözü verdi.

Trump ailesiyle birlikte bir kripto projesi başlattı, sektörün önde gelenlerinin oylarını ve yatırımlarını hedefledi. Hatta New York'ta bitcoin temalı bir barda müşterilere hamburger ısmarladı. Bir röportajında “Kripto ile harika bir şey yapacağız. Diğerleri bunu benimsiyor ve biz de önde olmak istiyoruz” dedi.

Ancak her zaman kriptoyu desteklemedi. Daha önceki konuşmalarında bitcoin’i “dolara karşı bir aldatmaca” olarak nitelendirmişti. 2022'de duruşunu değiştirdi kendi NFT'lerini piyasaya sürdü.

ABD hükümetinde kripto müttefikleri yer alacak

Trump, yönetiminde üst düzey pozisyonlar için kripto para yanlısı kişileri seçti. Son yıllarda en büyük kripto borsalarının çoğuna dava açan mevcut Başkan Gary Gensler ise istifayı planlıyor. Kripto para firması Tether'in varlıklarının büyük bir kısmına sahip finans şirketi Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick, Trump'ın ticaret bakanı olarak seçtiği isim.Girişim kapitalisti David Sacks ise Beyaz Saray'ın yeni yapay zeka ve kripto lideri olacak. Trump ayrıca Elon Musk ve biyoteknoloji şirketi kurucusu Vivek Ramaswamy liderliğinde Devlet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) kurulduğunu duyurdu. Musk, popüler bir meme coin olan doge'un tanınmış bir destekçisi.

Kripto yöneticileri dostane yasalar için lobi yapıyor

Kripto tüccarları ve yöneticileri, Trump yönetiminin sektöre Wall Street'ten farklı davranan, daha dostane mevzuat ve kural koyma da dahil olmak üzere bir yasa oluşturmasını istiyor. Bitcoin yatırımcıları ulusal bir stratejik bitcoin rezervinin dijital tokenleri meşrulaştırmaya yardımcı olabileceğini ve böylece değerlerini artırıp keskin fiyat dalgalanmalarını bastırabileceğini söylüyor.

Türkiye’deki adımlar ne?

AA’nın haberine göre Türkiye'de de sektör açısından ilk yasal çerçevenin oluşturulması kriptoya dair önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Tüm bu gelişmelerle Türkiye'de kripto para birimlerine yönelik ilgi yeniden arttı. BtcTurk Kripto Üst Yöneticisi (CEO) Salim Karaman, ABD'de gelen onayla Bitcoin'e yatırım yapmaktan çekinen pek çok yeni yatırımcının piyasaya giriş yaptığını, bitcoinin bu denli güçlü bir büyüme sürecine girmesinin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu 2024'te küresel ölçekte artan düzenleyici çabalar ve spot bitcoin ile ethereum ETF'lerinin onaylanmasının piyasalarda olumlu bir ivme yarattığını söyledi.

İşletmelere düzenleme

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitti. Buna göre, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesini teminen "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verildi.

Peki fiyatlar ne olacak?

Patlama ve çöküş döngüleriyle bilinen kripto para birimlerinin artışlarının nereye kadar süreceğini tahmin etmek mümkün değil. WSJ’ye konuşan Galaxy Digital araştırma müdürü Alex Thorn “Piyasa, ufukta büyük bir katalizör yığını olduğuna inanıyor. Ancak henüz bunlardan hiçbirine sahip değiliz. Politikalar iyi olabilir ama piyasayı etkilemeyebilir” dedi.

Bazı analistler, Trump'ın hazırlıksız ve piyasayı hareketlendiren yorumlar yapma eğilimi nedeniyle başkanlık döneminde varlık sınıfları arasında dalgalanma yaratmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Böyle bir ortam geçmişte bitcoin'e yardımcı olmuş ve fiyatının artmasını sağlamıştı.

Şirketlerin ve uzmanların Bitcoin fiyat tahminleri

2025 için birçok farklı kurum ve ünlü yatırımcı, oldukça iddialı BTC fiyat hedefleri belirtti. Elbette bu rakamlar “kesinlik” ifade etmez; ancak piyasanın genel havasını anlamak açısından önem taşıyor:

VanEck: 2025 sonu için Bitcoin fiyatının 180.000 dolar olabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered: BTC fiyatının 200.000 doları görebileceğini iddia ediyor.

Tim Draper (Venture Capitalist): 250.000 dolar hedefine sık sık vurgu yapıyor ve 2025 yıl sonu itibarıyla bu seviyeye ulaşılabileceğini söylüyor.

Fundstrat’tan Tom Lee: 2025’te Bitcoin’in 250.000 dolara çıkma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Chamath Palihapitiya: 2025’te 500.000 dolar tahminini dile getirse de kendisi 2040’a doğru 1 milyon dolara da yol alınabileceğini düşünüyor.

Charles Schwab (analistlerinin bazı senaryolarında): ABD’nin “Stratejik Bitcoin Rezervi” kurması durumunda, BTC’nin milyonlarca dolara çıkabileceği öne sürülüyor; ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için çok güçlü siyasi irade ve yasal altyapı gerek.

Bitcoin'in 2025 yılında 185 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor

Galaxy Research tarafından yayımlanan son rapor, kripto para dünyasında heyecan yarattı. Raporda, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde göstereceği performansa ilişkin dikkat çekici öngörüler yer aldı. Raporda kurumsal yatırımcıların ve devletlerin artan ilgisiyle Bitcoin'in 2025 yılında 185 bin dolar seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

Ethereum'un için tahminler 5 bin 500 dolar civarında

Galaxy Research başkanı Alex Thorn, özellikle kurumsal yapıların ve ulus devletlerin kripto para birimlerine yönelik artan ilgisinin, Bitcoin'in değerini rekor seviyelere taşıyacağını vurguluyor. Raporda Ethereum için de umut verici tahminler bulunuyor. Ethereum'un gelecek bir yıl içinde 5.500 doların üzerinde işlem görebileceği öngörülüyor.

Galaxy'nin analizine göre önümüzdeki yıl Nasdaq-100 endeksinde yer alan en az beş şirket ve beş ulus devlet, Bitcoin'i varlık portföylerine dahil edecek. Bu gelişmenin piyasada yeni bir rekabet ortamı oluşturması bekleniyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin toplam varlık değerinin 2025'te 250 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca önde gelen bir varlık yönetimi platformunun, portföyünün en az yüzde 2'sini Bitcoin'e ayıracağı öngörüsü de raporda yer alıyor.

Bitcoin'in piyasa değerinin, 2025'te altının piyasa değerinin beşte birine ulaşacak

Merkezi olmayan finans alanında da önemli gelişmeler bekleniyor. DeFi sistemlerinde kilitli Bitcoin miktarının gelecek yıl ikiye katlanarak 22 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, Bitcoin madenciliği sektöründe yapay zeka şirketleriyle iş birliklerinin artacağına işaret ediyor.

Galaxy'nin raporunda yer alan bir diğer çarpıcı öngörü ise Bitcoin'in piyasa değerinin, 2025'te altının piyasa değerinin beşte birine ulaşacağı yönünde. Bu öngörüler, kripto para piyasalarının geleceğine yönelik iyimser beklentileri güçlendiriyor.

Steno Reserach: Ethereum, 2025’te Bitcoin’i geride bırakabilir

Steno Research pazar günü yayınladığı bir raporda, tarihsel eğilimler ve Donald Trump’ın ABD seçim zaferine atıfta bulunarak, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un (ETH) 2025 yılında büyük rakibi Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstereceğini öngördü.

Raporda, Bitcoin’in önümüzdeki yıl yaklaşık 94 bin dolardan en az 150 bin dolara ulaşacağı tahmin edilirken, Ethereum’un iki kattan fazla artarak 3.400 dolardan en az 8 bin dolara çıkacağı öngörülüyor.

Steno, Ethereum/Bitcoin oranının önümüzdeki 12 ay içinde mevcut 0,0357’den 0,06’ya yükselmesini ve önceki döngülerde görülen fiyat hareketini yansıtmasını beklediğini söyledi.

Ayrıca altcoin’lerin de güçlü kazançlar elde etmesinin beklendiği raporda analist Mads Eberhardt, “Bu beklenti kısmen Donald Trump’ın ABD başkanlık zaferinin altcoinler için Bitcoin’den daha elverişli olduğu argümanına dayanıyor.” diye yazdı.

"2025, kriptonun eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte kurumsal olarak benimsenmesine tanık olacak"

Notta, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin mevcut seviyesi olan yaklaşık 56,6%’dan 45%’e kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Steno, merkeziyetsizuygulamalardaki toplam kilitli değerin (TVL) önümüzdeki yıl 300 milyar dolarlık yeni bir zirveye ulaşacağının tahmin edildiğini ve tahminin doğru olması halinde, daha yüksek altcoin fiyatları için argümanı daha da desteklediğini söyledi.

Steno, ABD’de yeni kripto para borsa yatırım fonlarının (ETF’ler) potansiyel tanıtımının da altcoinler için olumlu görünümü desteklediğini söyledi.

Raporda, “2025, kriptonun eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte kurumsal olarak benimsenmesine tanık olacak” denildi.